В Челябинской области все храмы обследованы и взяты под охрану

Все объекты богослужений в Челябинской области обследованы и взяты под охрану в Сочельник и накануне Рождества Христова, шестого и седьмого января. Именно в эти дни в храмах соберётся много православных людей на праздничные Богослужения.

«На обеспечение общественного порядка и безопасности возле православных храмов, церквей и монастырей, в местах массового скопления граждан, будут задействованы сотрудники полиции, представители общественных формирований и члены добровольных народных дружин», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечат распорядительно-регулировочные действия, чтобы не создавать пробки в районах расположения храмов.

Южноуральцев предупреждают, что к нарушителям общественного порядка и общественной безопасности будут приняты меры в рамках законодательства Российской Федерации.

В Магнитогорске для жителей, которые планируют добираться на рождественские службы на общественном транспорте, будут организованы дополнительные трамвайные маршруты в ночь с шестого на седьмое января.

После завершения службы в Кафедральном соборе Вознесения Христова можно будет уехать с остановки «Старая Магнитка» в три часа, в 03.11 и в 03.20. от храма святителя Николая Чудотворца (остановка «Островского») и от храма в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы (остановка «Станичная») трамвай отправится в 02.30, в 02.40 и в 02.50.