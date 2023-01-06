06.01.2023
В Челябинской области все храмы обследованы и взяты под охрану
06.01.2023
Предупреждение от МЧС для южноуральцев в связи с аномальными морозами
06.01.2023
В Челябинской области ограничили движение на М-5 из-за непогоды
05.01.2023
Прокуратура проведет проверку по информации СМИ о давке в «Орлане»
05.01.2023
В пяти городах Челябинской области установился режим «черного неба»
05.01.2023
В новом году в ДТП на территории Челябинской области пострадали девять детей
В Челябинской области все храмы обследованы и взяты под охрану
01.01.2023
Встреча Нового года в Челябинской области прошла без происшествий
31.12.2022
Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла
30.12.2022
Смена руководства полиции Уйского района
24.12.2022
В Челябинске задержан один из поджигателей Ниссана, второй – в розыске
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022