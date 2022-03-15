В Челябинской области выросла рождаемость и снизилась смертность

В Челябинской области в январе текущего года - по сравнению с первым месяцем 2021-го - выросла рождаемость и снизилась смертность. Об этом говорит официальная статистика.

Так, в январе 2022-го года на Южном Урале появились на свет две тысячи 515 малышей, а в январе прошлого года – две тысячи 407 младенцев (таким образом, прирост составил 108 детей).

По данным Челябинскстата, умерло в январе текущего года четыре тысячи 208 жителей региона, в первом месяце 2021-го из жизни ушло четыре тысячи 950 южноуральцев (смертность снизилась на 742 человека). В числе умерших в январе 2022-го – 14 младенцев в возрасте до одного года (в январе ушедшего года умерло 11 грудничков).

Таким образом, в январе этого года – по сравнению с январем прошлого года – в Челябинской области снизились показатели естественной убыли населения (с двух тысяч 543-х человек до тысячи 693-х).