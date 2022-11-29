В Челябинской области выросла смертность от отравления алкоголем

В Челябинской области в три раза выросла смертность от употребления некачественного алкоголя. При этом сократилось количество случаев отравления низкопробной спиртосодержащей продукцией.

По данным Челябинского Роспотребнадзора, за девять месяцев 2022 года в Челябинской области зарегистрировано 24 случая отравлений алкоголем с летальным исходом, что выше прошлогоднего показателя (в аналогичном периоде 2021 года - восемь случаев).

«Большинство смертей вызвано употреблением этилового спирта, - пояснили в ведомстве. - Этанол послужил причиной более половины случаев всех отравлений со смертельным исходом. Кроме этилового спирта причиной отравлений стало употребление метанола, 2-пропанола, суррогатов алкоголя и других спиртов».

При этом общее число отравлений жителей спиртосодержащей продукцией снизилось на 22,7% по сравнению с прошлым годом: за девять месяцев 2022 года - 258 случаев, за девять месяцев 2021 года – 334 случая.

Чаще всего случаи отравления регистрируются среди взрослых мужчин. Более 50% случаев отравлений приходится на безработных.

Причины отравления - употребление некачественной, фальсифицированной алкогольной продукции и употребление алкогольной продукции в дозах, несовместимых с жизнью.