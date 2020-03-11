В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидпорог превышен в 11 муниципалитетах

За прошедшую неделю в Челябинской области выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом среди детей в возрасте от семи до 14 лет выросла на 27%, подростков - 14%. В целом по региону рост составил пять процентов.

В 11 муниципалитетах сохраняется превышение эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ более чем на 20% - Еманжелинском Коркинском, Троицком, Чебаркульском, Октябрьском, Верхнеуральском, Кунашакском, Увельском, Красноармейском районах, а также в Чебаркуле и Южноуральске.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, в целом в регионе

ситуация по ОРВИ оценивается как не эпидемическая. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10%, в Челябинске – на 11 процентов.

За предыдущую неделю по области было зарегистрировано чуть более 28 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом, прирост пять процентов. В Челябинске отмечено 11 тысяч 798 случаев ОРВИ и гриппа, что меньше уровня прошлой недели на 2,5%.

«Проведение профилактических мероприятий будет продолжено до снижения заболеваемости во всех муниципальных образованиях до уровня эпидемического порога», - отметили в министерстве здравоохранения области.