02.10.2023
В Челябинске ищут создателя территории отдыха напротив рынка «Михеевский»
02.10.2023
В Челябинской области выявили и наградил лидеров в образовании
02.10.2023
В Челябинской области состоялся туристический слёт для людей с ограниченными возможностями здоровья
02.10.2023
Еще две детские библиотеки региона превратились в модельные
02.10.2023
Книги из Еткуля отправились на Донбасс
02.10.2023
Челябинские кардиохирурги успешно заменили пациенту половину сердца
В Челябинской области выявили и наградил лидеров в образовании
28.09.2023
«Ростелеком» в Челябинске показал первые эпизоды сериала «Плакса»
18.08.2023
Хоккеисты «Металлурга» подключили 350-тысячного абонента Ростелекома
10.08.2023
Сохранность имущества на пляжах Челябинска обеспечивают камеры
28.07.2023
На Южном Урале открыли новую станцию связи в честь 100-летнего юбилея Нязепетровского района
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023