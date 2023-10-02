В Челябинской области выявили и наградил лидеров в образовании

Национальный провайдер «Ростелеком» наградил пятерку финалистов регионального конкурса «Лидер в образовании». Торжественное мероприятие прошло в лицее № 11 Челябинска в преддверии профессионального праздника – Дня учителя, который отмечается пятого октября.

Цель конкурса — развить профессиональный потенциал руководителей в сфере образования. Традиционно соревнования проходят в рамках Южно-Уральского педагогического собрания и являются одним из ярчайших его событий. Испытания включают три этапа: отборочный, очный туры и финал.

«В процессе непростых этапов конкурса все участники продемонстрировали владение компетенциями менеджера, посоревновались в разработке проектов, принятии управленческих решений и умении вести дебаты. Хочу отметить, что награды и звания, безусловно, отличный стимул, но для педагога важнее всего – любовь и уважение воспитанников», - отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

В мероприятии приняли участие директора школ, колледжей, а также детских садов Южного Урала. В топ лидеров вошли Дмитрий Звеков, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска», Елена Иванова, заместитель директора ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», Михаил Урвачев, заместитель директора по учебной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №135» имени академика Б. В. Литвинова» Снежинского городского округа и Татьяна Юдина, заведующий МАДОУ «Детский сад № 422 г. Челябинска». Абсолютным победителем конкурса «Лидер в образовании − 2023» стала Наталья Никифорова, директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением математики» г. Магнитогорска.

«Сегодня педагоги не только обучают детей новым знаниям, но и внедряют в образовательный процесс информационные технологии. Школа помогает строить цифровое общество будущего», - подчеркнул директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Евгений Макагонов также отметил, что компания уделяет большое внимание образовательной сфере - обеспечивает школы Южного Урала скоростным интернетом и Wi-Fi, а также техническую готовность видеонаблюдения за ОГЭ и ЕГЭ, специалисты компании проводят уроки по кибербезопасности.

Представители «Ростелекома» вручили всем педагогам-финалистам цифровые подарки.