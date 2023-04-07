В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима

Научный коллектив факультета журналистики Челябинского государственного университета займется изучением археологического памятника Аркаим с точки зрения его восприятия людьми.

В этом году ученые победили в грантовом конкурсе Российского научного фонда, что позволило им начать исследование «Материализованная идентичность: конструирование памяти в социально-экономической перспективе (на примере археологического памятника Аркаим)». Эта работа продолжает дело, начатое в 2021 году по гранту Российского фонда фундаментальных исследований «Археология и общество: феномен Аркаима в публичной сфере Челябинской области».

«Сегодня требуется исследовать не только отражение Аркаима в СМИ, но и сам феномен этого памятника истории и культуры как туристического объекта. По этой причине наш новый проект включает экспедиции на Аркаим в течение двух туристических сезонов. Хотим максимально широко и полно опросить его посетителей, в том числе и об источниках информированности. А в качестве дополнительной задачи выделили обращение к телевизионным интерпретациям Аркаима и их роли в формировании реноме этого памятника. В итоге рассчитываем получить объективный портрет туристических потоков, мотивированности, информированности людей. Думаю, результаты исследования помогут увидеть Аркаим непредвзято», - рассказывает руководитель проекта, профессор кафедры теории медиа факультета журналистики ЧелГУ Марина Загидуллина.

Спектр этнографических и антропологических методов позволит ученым всесторонне изучить туристические потоки, проследить динамику культурных практик и понять, как люди организовывают взаимодействие с пространством, материализуя свой интерес к историко-культурного парку. Такой подход позволит выявить так называемые «горячие точки пространства» и установить – чего не хватает посетителям Аркаима.

Добавим, исследование по гранту РНФ рассчитано на три года и будет профинансировано суммой в 15 миллионов 460 тысяч рублей, половину из которой обеспечивает правительство Челябинской области. Подготовленные рекомендации,на основе результатов исследования, учёные ЧелГУ планируют предоставить руководству региона, заинтересованному в развитии Аркаима как важной части туристического кластера Южного Урала.