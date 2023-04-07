07.04.2023
В медгородке села Долгодеревенское появились новые помощники
07.04.2023
В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима
07.04.2023
В Магнитогорске пьяная мать в детском саду поколотила полицейского
07.04.2023
Жители Ленинского района Челябинска вторые сутки сидят без воды
07.04.2023
На строительство детсада в Копейске готовы затратить 244,8 миллиона рублей
07.04.2023
В Челябинске с восьмого апреля 34-й автобус будет ходить по Трашутина
В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима
05.04.2023
Объявлен прием заявок на участие в фестивале «Пламя Аркаима»
22.11.2022
Аркаим на выставке в Государственной Думе
16.10.2022
На Аркаиме в середине октября расцвели уральские подснежники
15.09.2022
На территории «Аркаима» создадут археологический парк
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023
Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы
07.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023