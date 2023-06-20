В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар

Жители Челябинской области в период с первого по 18 июня этого года создали 1 531 семью.

Самыми богатыми на церемонии бракосочетания оказались три отдела управления ЗАГС администрации Челябинска.

Так, в стенах Советского отдела связали себя узами Гименея 192 пары женихов и невест. В Курчатовском отделе обменялись кольцами 125 пары влюбленных. В Центральном отделе родилось 117 семей. Брачной статистикой июня поделился госкомитет по делам ЗАГС региона.