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В Челябинской области за сутки еще одну школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ

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В Челябинской области за сутки еще одну школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за прошедшие сутки еще одну школу полностью закрыли на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, накануне полностью закрыли на карантин по ОРВИ школа в поселке Гранитный Кизильского района, где обучается 116 школьников.

Как уточнили в учебном заведении, в связи со сложившейся ситуацией по заболеваемости учащихся карантин по ОРВИ объявлен с 14 по 20 декабря 2020 года. Школа переходит на дистанционный режим обучения.

Таким образом, на сегодняшний день полностью закрыты на карантин по ОРВИ четыре школы региона: Полоцкая школа (144 ученика), Богдановская школа (208 учащихся) и Гранитная школа (116 учеников) в Кизильском муниципальном районе, а также школа №8 в Пласте (135 учащихся).

Помимо этого, на карантин по ОРВИ закрыты 136 классов из 74 школ области (накануне было больше закрытых классов - 161 класс из 76 школ). Всего в образовательных учреждениях региона почти 20 тысяч классов.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за понедельник не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников (накануне – один).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, учащиеся одного класса школы № 7 города Южноуральска находятся на изоляции как контактные с больным COVID-19.

По предписанию Роспотребнадзора полностью не закрыта ни одна школа из-за коронавируса.

Кроме того, нет и полностью закрытых на карантин детских садов, техникумов и колледжей. Обучение в средне-специальных учебных заведениях организовано очно-заочно в зависимости от ситуации.

В области продолжает снижаться число педагогов, которые находятся на больничном по разным основаниям (по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+). На сегодня на больничном находятся 1736 педагогов школ (в понедельник было 1768 педагогов). Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».