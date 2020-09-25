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В Челябинской области за сутки подтвержден 81 новый случай коронавируса

Общество
Сегодня, 11:33
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 82). Число выздоровевших за сутки почти в два раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, 25 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 329 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 44 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее окончательную победу над ковидом одержали 109 инфицированных. За весь период пандемии справились с коронавирусом 12 тысяч 659 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 462 пациента с коронавирусной инфекцией, у 121 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 341 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое мужчин и женщина. У двоих причиной смерти стала коронавирусная инфекция, у одного – иные заболевания, а ковид стал сопутствующим.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона вновь растет. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 166 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было 3 тысячи 132). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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