В Челябинской области за сутки подтверждено 374 новых случая ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 374 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,3% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 375 инфицированных). С начала пандемии лабораторно подтверждено 86 тысяч 827 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 280 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 281). С начала пандемии 74 тысячи 967 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 22 пациентов с ковидом (днем ранее – 23). С начала пандемии умерло четыре тысячи 27 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 768 человек -непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

На госпитальных базах и на дому получают лечение семь тысяч 790 пациентов с коронирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 718 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.