01.09.2021
Новая акция МегаФона: предъяви студенческий билет и получи 20-процентную скидку на общение
01.09.2021
В Никольской роще Челябинска снова соберутся «Уральские герои»
01.09.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 374 новых случая ковида
01.09.2021
Житель поселка Увельский выращивал коноплю в промышленных масштабах
01.09.2021
Жителя Озерска мнимые брокеры обманули почти на шесть миллионов рублей
01.09.2021
Жителям поселка в Миссе, ожидающим школу с 2010 года, придется еще потерпеть
В Челябинской области за сутки подтверждено 374 новых случая ковида
31.08.2021
В ЧОДКБ скончалась 1,5-летняя девочка, переболевшая ковидом
31.08.2021
В Челябинской области с начала пандемии ковид оборвал жизни более четырех тысяч жителей
30.08.2021
Заставят ли вакцинироваться студентов и введут ли ограничения для непривитых
30.08.2021
Кравцов: К детям не будут предъявляться требования по вакцинации, педагоги прививаются добровольно
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021