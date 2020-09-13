В Челябинской области за сутки подтверждено 78 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 78 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 79). Число выздоровевших за сутки в три раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья 13 сентября, в регионе подтверждено 15 тысяч 382 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 23 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 64 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 12 тысяч 139 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 423 пациента с коронавирусной инфекцией, у 111 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 312 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая – скончались один мужчина и три женщины.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 779 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 727). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.