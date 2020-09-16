В Челябинской области за сутки подтверждено 79 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 79 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 77). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 16 сентября, в регионе подтверждено 15 тысяч 611 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 45 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 12 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 12 тысяч 243 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 433 пациента с коронавирусной инфекцией, у 114 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 319 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая в Челябинске – скончались четверо женщин. У двоих причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих – сопутствующие заболевания.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 893 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 863). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.