В Челябинской области за сутки подтверждено 82 новых случая коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 80). Это новый антирекорд за последние несколько месяцев. Число выздоровевших за сутки больше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, 24 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 248 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 109 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 75 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 12 тысяч 615 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 459 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 119 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 340 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались три женщины. У одной причиной смерти стала коронавирусная инфекция, у двоих – иные заболевания, а ковид стал сопутствующим.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона немного уменьшилось. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 132 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было 3 тысячи 160). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.