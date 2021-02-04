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В Челябинской области за сутки умерло 16 пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и пять человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим. Суточное число летальных исходов растет: в понедельник было зарегистрировано 13 случаев, во вторник – 14, в среду – 15.

С начала пандемии в регионе скончались одна тысяча 756 пациентов с, у 816 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 940 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

При этом число новых случаев ковида, выявляемых за сутки, сокращается. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки подтверждено 272 случая коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было – 273). С начала пандемии подтверждено 46 тысяч 318 случаев COVID-19.

Число выздоровевших пациентов за прошедшие сутки почти в три раза превысило число новых случаев ковида. Накануне выписано с больничного в связи с выздоровлением 699 пациентов с ковидом (днем ранее – 645). С начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 35 тысяч 30 южноуральцев.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на четвертое февраля в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 9 тысяч 490 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было девять тысяч 933).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.