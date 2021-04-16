В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки скончалось девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, троих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего на Южном Урале за время пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 493 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них одна тысяча 337 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 156 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выявлено 115 новых случаев коронавирусной инфекции, что чуть меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее - 116). За весь период пандемии зарегистрировано 58 тысяч 567 случаев коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки 118 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 116). С начала пандемии 52 тысячи 854 жителя сумели справиться с COVID-19.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому три тысячи 178 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 190 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.