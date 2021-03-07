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В Челябинской области за сутки выявлено 153 новых случая ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 153 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 156). Всего за время пандемии подтверждено 53 тысячи 322 случая коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки 171 человек выздоровел и выписан из больниц (днем ранее – 174). Всего с начала пандемии 45 тысяч 956 жителей победили коронавирусную инфекцию.

За сутки умерло девять человек с подтвержденным коронавирусом. Из них причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, двух человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в области зарегистрировано две тысячи 122 случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 48 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 74 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 202 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 229).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.