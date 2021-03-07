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В Челябинской области за сутки выявлено 153 новых случая ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 153 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 156). Всего за время пандемии подтверждено 53 тысячи 322 случая коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки 171 человек выздоровел и выписан из больниц (днем ранее – 174). Всего с начала пандемии 45 тысяч 956 жителей победили коронавирусную инфекцию.

За сутки умерло девять человек с подтвержденным коронавирусом. Из них причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, двух человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в области зарегистрировано две тысячи 122 случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 48 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 74 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 202 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 229).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Автор: Любовь Юрина
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02.03.2021 14:53
В Челябинске вор стал жертвой вора
02.03.2021 14:38
В Челябинске восстанавливают поврежденную в непогоду иллюминацию
02.03.2021 14:36
Челябинские водолазы прошли проверку на прочность
02.03.2021 14:23
О способах контроля за самозанятыми узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
02.03.2021 14:23
Спортсмен из Челябинска стал чемпионом России по мужскому самбо
02.03.2021 14:16
На Уфимском тракте погиб дорожник, который чистил пескоразбрасыватель
02.03.2021 14:07
Челябинское УФАС признало рекламу Sunlight о закрытии магазинов недостоверной
02.03.2021 13:37
Из-за ухудшения погоды на трассах снова ограничат движение транспорта
02.03.2021 13:06
Подросток едва не лишился жизни после нападения на него мужчины под Магнитогорском
02.03.2021 12:50
Челябинцы просят восстановить памятную доску Богдану Хмельницкому
02.03.2021 12:32
В Магнитогорске школьники готовятся к любимой игре-викторине
02.03.2021 12:28
ММК стал еще больше вкладываться в благотворительность
02.03.2021 12:21
В Челябинске решение о вывозе снежных куч из дворов должны принимать жильцы
02.03.2021 12:07
Снизилось число южноуральцев, заразившихся коронавирусом
02.03.2021 11:20
Суд не принял у защитников Олега Извекова жалобу по поводу его ареста
02.03.2021 11:19
В Челябинской области нашли тело школьницы
02.03.2021 11:07
Коллекторы атаковали южноуральца, погасившего долг по ипотеке
02.03.2021 10:27
Южноуральца задержали за попытку дачи взятки полицейскому
02.03.2021 10:23
В Челябинске родилась «Школа родительского успеха»
02.03.2021 10:17
Улица Свободы, территория рядом с «Юностью»: челябинцы выбрали объекты благоустройства на 2022 год
02.03.2021 10:12
«Таганай» ждет от своих гостей интересных историй о себе
02.03.2021 10:08
Челябинск готовится к Широкой Масленице
01.03.2021 20:11
Южноуральцев бесплатно обследуют на псориаз
01.03.2021 19:15
В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошел обучающий вебинар для сегмента В2В
01.03.2021 18:44
Школьники Нязепетровска продолжат учиться дистанционно из-за аварии на теплотрассе
01.03.2021 17:19
В Усть-Катаве в столкновении маршрутки и грузовика травмы получили девять человек
01.03.2021 17:16
Анонсы событий и мероприятий на второе марта
01.03.2021 16:57
Южноуралец завоевал медаль на первенстве мира по спортивному ориентированию
01.03.2021 16:56
Полицейские Челябинска задержали вахтовика, который угнал машину, чтобы добраться до дома
01.03.2021 16:50
Три челябинские студентки стали стипендиатками фонда Владимира Потанина
01.03.2021 16:46
В Челябинской области состоялись первые соревнования среди охотников-биатлонистов
01.03.2021 15:57
В ночь на вторник в Челябинской области мороз усилится
01.03.2021 15:37
РЖД запустило официальный телеграм-канал
01.03.2021 15:10
Копейчанину, которого поймали с крупной партией мефедрона, грозит пожизненный срок
01.03.2021 15:08
Магнитогорское депутаты передали помещение «Многодетству»
01.03.2021 15:06
В Челябинске с начала года со статусом безработного простились пять тысяч горожан
01.03.2021 15:05
Полицейского начальника уволили за пьяную езду
01.03.2021 14:57
В Челябинской области женщина пыталась «заказать» экс-супруга
01.03.2021 14:56
В Челябинске аферисты продолжают представляться полицейскими
01.03.2021 14:51
Извеков, находящийся в СИЗО, отказался увольняться
01.03.2021 14:49
Магнитогорцы предлагают территории для благоустройства
01.03.2021 14:47
Полицейские задержали копейчанина, который маскировал наркотики под обычные камни
01.03.2021 14:31
Уральскому духовому оркестру под руководством Игоря Ежова исполнилось 10 лет
01.03.2021 14:07
В Челябинской области в новом году поженились семь пар старше семидесяти
01.03.2021 13:55
ВТБ запускает вклад «Новое время» с доходностью до 5,3%
01.03.2021 13:10
Наталья Котова: Благоустройство территорий строящихся детских садов и школы должно быть комплексным
01.03.2021 13:01
Медсообщество положительно оценило работу правительства Челябинской области по ВПЧ-вакцинации
01.03.2021 12:12
В Челябинске состоялись торги на строительство улицы Конструктора Духова, на подходе – Наркома Малышева
01.03.2021 12:10
В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело из-за строительства очистных сооружений
01.03.2021 12:09
В Челябинске автобус с пассажирами упал с моста
01.03.2021 12:08
Златоустовские ватерполистки с победы начали выступление в плей-офф Евролиги
01.03.2021 11:31
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 5,3 тысячи жителей
01.03.2021 11:30
В Челябинске завершено голосование по объектам благоустройства на 2022 год
01.03.2021 11:09
Котова дала дорожникам три дня на уборку снежных куч
01.03.2021 10:55
История знаменитой фотографии и ее героинь - в книге «Разные судьбы»
01.03.2021 10:51
Челябинская область получила дополнительные средства на дороги
01.03.2021 10:47
Андрей Барышев готовит проект по благоустройству Металлургического района
01.03.2021 10:11
Металлурги ЧЦЗ смогут проявить архитектурные таланты
01.03.2021 10:09
Март в Челябинской области не будет баловать теплом
01.03.2021 10:08
Первый день весны в Челябинской области – прохладный и с небольшим снегом
01.03.2021 09:52
Резиденты индустриального парка ММК добились высоких экономических показателей в 2020 году
28.02.2021 21:16
Попробовать небо «на вкус». В память о подвиге шестой роты