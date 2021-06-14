В Челябинской области за сутки выявлено 88 новых случаев ковида

В Челябинской области прошедшие сутки лабораторно подтверждено 88 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, что аналогично показателю предыдущего дня. За весь период пандемии зарегистрировано 64 тысячи 238 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 115 заболевших ковидом (днем ранее – 120). С начала пандемии 59 тысяч 121 инфицированный коронавирусной инфекцией пациент сумели победить коварную болезнь.

За сутки зарегистрирована смерть троих человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умер один человек). Причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 932 жителей. Из них одна тысяча 716 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 216 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 173 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 206 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.