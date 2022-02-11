В Челябинской области заболеваемость ковидом среди детей выросла в 3-4 раза

Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом, острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и коронавирусной инфекцией в Челябинской области остается неблагополучной.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Раиса Косарева, в структуре заболевших коронавирусной инфекцией 80,5% приходится на взрослых и 19,5% на детей. При этом число заболевших детей до года выросло в 4,3 раза, детей 1-6 лет – в 3,6 раза, школьников 7-14 лет – в 3,1 раза, подростков 15-17 лет – в 3,1 раза.

В остальных возрастных группах также отмечался рост заболеваемости: 18-29 лет – в 2,4 раза, 30-49 лет – в 2,5 раза, 50-64 лет – в 2,7 раза, старше 65 лет – в 2,7 раза.

«Дети болеют коронавирусной инфекцией, и болеют по-разному, за январь это более трех тысяч детей. В основном госпитализируют детей младшего возраста, это дети до трех месяцев и дети первого года жизни», - рассказала Эльвира Домрачева, начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям министерства здравоохранения региона.

Заболевшего ребенка обязательно должен осмотреть врач. Дистанционное консультирование возможно только после осмотра врача.

Если у ребенка возникли признаки респираторного заболевания, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и вызвать врача на дом по телефонам единых колл-центров 122, 8 (351) 240-13-13 либо по телефону регистратуры своей поликлиники.

Напомним, со второго февраля 2022 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в санитарных правилах отменена изоляция контактных по COVID-19 (постановление опубликовано на портале правовой информации), в том числе в школах и детских садах.

Теперь контактных по ковиду изолируют только в учреждениях закрытого типа и в больницах. Если там будут выявлены случаи заноса инфекции, то все мероприятия будут проводиться, как и прежде: с изоляцией других больных. Это связано с особенностью «омикрона». Этот штамм очень быстро передается, но многие болеют бессимптомно, из-за чего «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл», поясняла ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

К началу текущей недели в области выявлено 253 случая новой коронавирусной инфекции штамма омикрон. Госпитализировано с диагнозом «пневмония, средней степени тяжести» 39 человек. В остальных случаях заболевание протекает в легкой форме.

Кроме того, в области регистрируется рост уровня заболеваемости ОРВИ как среди населения в целом на 36,9%, так и по всем возрастным группам.

Число заболевших среди взрослых выросло на 52,4%, среди детей 0-2 года - на 24,1%, детей 3-6 лет и среди школьников - на 19,9%.