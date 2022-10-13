В Челябинской области зафиксировано снижение смертности и интереса к заключению брака

В Челябинской области в текущем году зафиксировано снижение смертности.

Согласно данным статистики, за восемь месяцев 2022 года, в период с января по август, в регионе ушло из жизни 30 тысяч 711 человек, а за аналогичный период 2021-го – 35 тысяч 247 (на четыре тысячи 536 человек больше).

Как сообщает Челябинскстат, в текущем году снизились на Южном Урале и показатели рождаемости. Так, за восемь месяцев 2022-го на свет появилось 20 тысяч 560 новорожденных, а за такой же период прошлого года – 22 тысячи 343 (на тысячу 783 малыша больше).

А вот показатели младенческой смертности в текущем году подросли: в период с января по август 2022-го в Челябинской области умерло 83 грудничка, а за восемь месяцев прошлого – на шесть младенцев меньше: 77.

Таким образом, по итогам восьми месяцев этого года естественная убыль населения в Челябинской области составила десять тысяч 151 человек, за аналогичный период прошлого – 12 тысяч 904.

Увы, но в этом году жители Южного Урала демонстрируют и снижение интереса к созданию семей. С января по август 2022-го года в регионе было сыграно 14 тысяч 820 свадеб, тогда как за восемь месяцев прошлого года – 15 тысяч 319 (на 499 больше).

Примечательно, что число разводов в текущем году тоже уменьшилось: 11 тысяч 728 официальных расторжений брака против 12 тысяч 374-х в 2021 году (на 646 меньше).