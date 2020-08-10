В Челябинской области закрываются госпитальные базы для COVID-19

С понедельника, 10 августа, к поэтапному переходу к основному профилю приступили больницы, которые были переоборудованы в госпитальные базы для лечения коронавирусных больных.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время осмотра обновленного парка медицинской техники на площадке Челябинской областной больницы.

Так, к нормальному режиму работы вернулся областной перинатальный центр, центр охраны материнства и детства Магнитогорска, а также гинекологическое отделение №1 в Челябинске.

Все медицинские организации, которые возвращаются к работе по своему профилю, будут надлежащим образом подготовлены, в них будет проведена полная и тщательная дезинфекция, а также ряд других необходимых профилактических мероприятий.

«Мы начали активно восстанавливать всю профильную медицинскую деятельность. Вы видите, что ситуация с ковидом в регионе улучшается, при этом мы призываем граждан и организации соблюдать масочный режим, а также все требования профилактики. Я в еженедельном режиме приглашаю на областной штаб глав муниципалитетов, где мне докладывают, какие контрольные мероприятия проводятся для того, чтобы мы поддерживали безопасный эпидемиологический режим на территории нашего региона», – подчеркнул Алексей Текслер.

Планируется, что в ближайшее время к привычному режиму работы вернутся больницы №2 и № 11 города Челябинска.