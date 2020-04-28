ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области зарегистрирован четвертый случай смерти пациента с коронавирусом

Общество
Сегодня, 12:15
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области зафиксирован четвертый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном минздраве, зарегистрирована первая смерть от ковидной пневмонии. Ранее в области умерло трое пациентов, у которых было онкологическое заболевание, а коронавирус – сопутствующее.

Первый смертельный случай от ковида зарегистрирован в Магнитогорске.

Как уточнил осведомленный источник, умер мужчина. Он контактный из одного из очагов заражения в городе. Причина смерти – ковидная пневмония, вызванная коронавирусом.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Челябинске – у 66-летнего мужчины. «В посмертном заключении записано, что у него было онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени - это основная причина заболевания. В справке прописываются сопутствующие заболевания, там указан коронавирус», - пояснял министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Второй случай был зарегистрирован в Златоусте 21 апреля. Умерла 78-летняя женщина. Она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала. У нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии.

Третий случай вновь был зафиксирован в Златоусте. У 64-летнего мужчины было онкологическое заболевание - рак желудка в четвертой стадии. При жизни у него был подтвержден коронавирус. Он заразился после контакта с заболевшим.

По данным на утро 28 апреля в России коронавирус унес жизни 797 человек (за сутки умерло 50). В УрФО зарегистрировано девять случаев смерти от ковида: в Челябинской области – четверо, в Тюменской области - трое, в Ханты-Мансийском автономном округе – двое, в Свердловской области, и в ЯНАО – по одному.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:36
В Челябинской области подтверждено 19 новых случаев коронавируса
Общество
Сегодня, 11:23
Челябинская область подготовилась к борьбе с коронавирусом и его последствиями
Общество
Сегодня, 11:07
Спасателей Златоуста закрыли на карантин
Общество
Вчера, 23:36
В Челябинскую область прибывает новая группа туристов из-за рубежа
Вчера, 22:32
В доме-интернате Троицка коронавирус подтвержден у воспитанника
Вчера, 18:58
Текслер: Надеюсь, мы не будем вводить пропускной режим
Вчера, 18:35
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим для всех
Вчера, 17:59
В Челябинской области пациентам с коронавирусом без симптомов болезни разрешили лечиться дома
Вчера, 17:20
Златоуст пока не закрывают на карантин, но такая вероятность не исключена
Вчера, 17:17
«Подземелья» Челябинска скоро ждет ремонт
Вчера, 16:53
Текслер рассказал о возможных сроках локализации очага коронавируса в Златоусте
Вчера, 15:41
Муниципалитеты Челябинской области начали отключать тепло в домах и соцобъектах
Вчера, 15:37
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» поддержали ветеранов клуба в период коронавируса
Вчера, 15:21
Южноуральцы «станут голосами» героев Великой Отечественной войны
Общество
Сегодня, 11:23
Челябинская область подготовилась к борьбе с коронавирусом и его последствиями
Спорт
Сегодня, 11:33
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Восполним недостаток движения в домашних условиях
Новости
Сегодня, 12:01
Происшествия
В Челябинске комендант общежития попалась на взятках от студентов
Сегодня, 11:36
Общество
В Челябинской области подтверждено 19 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:36
Происшествия
Uber попал в аварию в Челябинске
Вчера, 22:32
Общество
В доме-интернате Троицка коронавирус подтвержден у воспитанника
Вчера, 19:09
Среда обитания
На рекультивацию челябинской городской свалки выделят три миллиарда рублей
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 11:36
Общество
В Челябинской области подтверждено 19 новых случаев коронавируса
Вчера, 22:32
Общество
В доме-интернате Троицка коронавирус подтвержден у воспитанника
Вчера, 17:17
Общество
«Подземелья» Челябинска скоро ждет ремонт
Вчера, 15:37
Общество
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» поддержали ветеранов клуба в период коронавируса
Вчера, 15:21
Общество
Южноуральцы «станут голосами» героев Великой Отечественной войны
Теги
коронавирус
Магнитогорск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика