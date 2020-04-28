В Челябинской области зарегистрирован четвертый случай смерти пациента с коронавирусом

В Челябинской области зафиксирован четвертый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном минздраве, зарегистрирована первая смерть от ковидной пневмонии. Ранее в области умерло трое пациентов, у которых было онкологическое заболевание, а коронавирус – сопутствующее.

Первый смертельный случай от ковида зарегистрирован в Магнитогорске.

Как уточнил осведомленный источник, умер мужчина. Он контактный из одного из очагов заражения в городе. Причина смерти – ковидная пневмония, вызванная коронавирусом.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Челябинске – у 66-летнего мужчины. «В посмертном заключении записано, что у него было онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени - это основная причина заболевания. В справке прописываются сопутствующие заболевания, там указан коронавирус», - пояснял министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Второй случай был зарегистрирован в Златоусте 21 апреля. Умерла 78-летняя женщина. Она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала. У нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии.

Третий случай вновь был зафиксирован в Златоусте. У 64-летнего мужчины было онкологическое заболевание - рак желудка в четвертой стадии. При жизни у него был подтвержден коронавирус. Он заразился после контакта с заболевшим.

По данным на утро 28 апреля в России коронавирус унес жизни 797 человек (за сутки умерло 50). В УрФО зарегистрировано девять случаев смерти от ковида: в Челябинской области – четверо, в Тюменской области - трое, в Ханты-Мансийском автономном округе – двое, в Свердловской области, и в ЯНАО – по одному.