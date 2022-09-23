23.09.2022
За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места
23.09.2022
Клиенты ВТБ смогут оплачивать сотовую связь через голосового ассистента банка в Алисе
23.09.2022
В Челябинской области заявляет о себе кадровый дефицит
23.09.2022
Отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты ИТ, связи и медиа
23.09.2022
На Шершневской плотине хотят установить систему фотофиксации нарушений правил проезда
23.09.2022
За сутки в Челябинской области заболело ковидом в 2,5 раза больше, чем выздоровело
В Челябинской области заявляет о себе кадровый дефицит
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022