В Челябинской области заявляет о себе кадровый дефицит

Челябинская область находится на пороге кадрового голода. Это констатировали эксперты масштабного регионального форума Ural HR-Forum, который прошел в Екатеринбурге и на который съехались маркетологи, бренд-менеджеры со всей страны.

Начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов, бывший одним из спикеров форума, поднял тему кадрового голода в регионе.

По его словам, Миасскому автомобильному заводу «Урал» срочно требуются и квалифицированные специалисты, и простые рабочие. Более 50 рабочих мест свободно в ООО «МИКЕРАМ». Открыты вакансии в Агрофирме «Ариант» и в Нагайбакском птицеводческом комплексе. Необходимы новые сотрудники в ООО «Механоремонтный комплекс» города Магнитогорска.

«В сложившихся условиях призываю руководителей вкладывать деньги в сотрудников, как раньше вкладывали в развитие производства. В условиях наступающего дефицита кадров это наиболее реальный план по сохранению своего бизнеса», – обратился к участникам форума Владислав Смирнов.

В Челябинской области с мая 2022 года реализуются меры поддержки работодателей на организацию производственного наставничества. На сегодняшний день поступило 17 заявок от предприятий области на компенсацию затрат, направленных на оплату труда 73 наставников.

В целях дальнейшего развития производственного наставничества Главным управлением по труду и занятости населения в мессенджере Telegram создан чат. Ведомство приглашает руководителей и специалистов кадровых служб предприятий региона присоединиться к нему.