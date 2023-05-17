В Челябинской области значительно снизилась циркуляция гриппа

В Челябинской области циркуляция гриппа значительно снизилась, но продолжают выявляться вирусы гриппа А и В и возбудители «негриппозной» этиологии, сообщает региональное управление Роспотребналзора.

На данный момент ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области оценивается как благополучная.

За прошлую неделю число заболевших гриппом и ОРВИ сократилось на 9,6% по сравнению с уровнем предшествовавшей ей семидневки.

Больше всего снизилась заболеваемость среди детей: школьников 7-14 лет – на 15,1%, дошкольников трех-шести лет – на 10,2%, среди малышей до трех лет – на 8,6%. Среди взрослых заболеваемость сократилась на 6,8%.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в области ниже эпидемического порога на 18,1% среди населения в целом и детей. При этом заболеваемость взрослых остается выше эпидемического порога на 2,9%.

«По данным лабораторных исследований на территории области циркуляция гриппа значительно снизилась, однако, сохраняется выявление вирусов гриппа А и В у больных, - уточнили в Роспотребнадзоре. - Также при исследованиях активно выявляются другие возбудители ОРВИ «негриппозной» этиологии: риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа».