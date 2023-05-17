17.05.2023
В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников
17.05.2023
Впервые в Челябинске: на Свердловском проспекте укладывают 25-метровые рельсы
17.05.2023
Ученые ЮУрГУ предложили систему цифровизации земель Челябинской области
16.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая (18+)
16.05.2023
В Челябинске при обрушении кровли складского здания пострадали четыре человека
16.05.2023
В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице
В Челябинской области значительно снизилась циркуляция гриппа
18.04.2023
В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников и малышей
06.04.2023
Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев пока превышает эпидпорог
31.03.2023
В Челябинской области отменили карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях
22.03.2023
В Челябинской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто три класса
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023