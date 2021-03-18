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В Челябинской областной клинической больнице начал работу новый МРТ

Новое высокотехнологичное медицинское оборудование - магнитно-резонансный томограф (МРТ) начал работу в Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ).

Как сообщает пресс-служба ЧОКБ, новый аппарат МРТ приобретён в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Один из пунктов программы - техническое переоснащение специализированных лечебных учреждений.

«Диаметр апертуры МРТ (отверстие, через которое движется пациент во время исследования) составляет 70 сантиметров, что значительно увеличивает комфортность процедуры, а главное-позволяет проводить исследование крупным пациентам и увеличивает анатомическое покрытие», - отмечают в больнице.

аппарат рассчитан на 4,5 тысячи исследований в год и предназначен для диагностики пациентов нейрохирургического, неврологического, онкологического профилей, а также пациентов с дегенеративными изменениями суставов.

Новые протоколы одномоментного сбора информации для изображений с разным контрастированием позволят сократить время сканирования.

Самое трудоемкое исследование на новом аппарате МРТ - это томография сердца при воспалениях сердечной мышцы. В отличие от других областей организма, этот орган всегда находится в движении. И специалистам необходимо не менее двух часов, чтобы поставить или отменить диагноз «миокардит», а также выяснить природу его происхождения.

МРТ введён в эксплуатацию третьего марта 2021 года. Его предшественник служил пациентам верой и правдой с 2009 года, он выработал свой ресурс и был демонтирован и списан.