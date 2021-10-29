В Челябинскую область поступила новая партия «Спутник Лайт», на дефицит которой жаловались южноуральцы

В Челябинскую область поступила новая партия однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», на отсутствие которой в вакцинальных пунктах жаловались в последнее время южноуральцы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава, накануне вечером, 28 октября, в область поступила вакцина «Спутник Лайт».

На сегодня в наличии порядка 300 тысяч доз вакцины, из них – 230 тысяч «ГамКовидВак» (двухкомпонентный «Спутник V») и более 56 тысяч «Спутник Лайт», остальные – «КовиВак» и «ЭпиВак».

Всего по состоянию на 29 октября 2021 года в область было доставлено один миллион 396 тысяч 902 комплекта вакцины.

В предстоящий период нерабочих дней (с 30 октября по седьмое ноября) будет работать самый крупный вакцинальный пункт во Дворце спорта «Юность» Челябинска» (с 12 до 20 часов). В ТРК будут открыты отдельные входы для вакцинации

Ежедневно можно будет поставить прививку в медицинских учреждениях региона и в круглосуточных пунктах.