29.10.2021
Тестовый запуск «сухого» фонтана в сквере на Академика Королева Челябинска прошел успешно
29.10.2021
Начальник УЖКХ Челябинска попросил понизить его в должности
29.10.2021
В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов
29.10.2021
В Челябинске ищут волонтеров на чемпионат России по боксу среди женщин
29.10.2021
Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей
29.10.2021
АЗ «УРАЛ» борется с распространением COVID-19
В Челябинскую область поступила новая партия «Спутник Лайт», на дефицит которой жаловались южноуральцы
29.10.2021
Ирина Гехт: Все мои родные уже привиты
29.10.2021
На ЮУЖД вакцинировано от коронавируса 80% сотрудников
28.10.2021
В Челябинской области число случаев ковида превысило 109 тысяч
28.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021