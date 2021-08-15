В Челябинскую область поступило 36,5 тысячи доз вакцин от ковида

В Челябинскую область поступили еще две партии вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 – в общей сложности 36 тысяч 450 комплектов.

На Областной аптечный склад региона доставлено спецтранспортом 25 тысяч 950 доз вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) и 10 тысяч 500 доз вакцины «Спутник Лайт».

«В ближайшее время новая вакцина отправится во все медицинские учреждения региона», - уточнили в минздраве.

На сегодняшний день получено 833 тысячи 708 доз вакцины, из них 741 тысяча 180 доз – Спутник V, 28 тысяч 620 комплектов - «Эпи-ВАК-Корона», семь тысяч 800 комплектов – «Кови-Вак» и 56 тысяч 108 доз «Спутник Лайт».

Двумя компонентами на сегодня вакцинированы 583 тысячи 764 жителя.

Челябинская область еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины.

Планируется что коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован к сентябрю. К этому моменту необходимо привить 60% населения или один миллион 618 тысяч 595 жителей. К началу ноября 2021 года уровень коллективного иммунитета должен достигнуть 80% (в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители).

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», телефону регистратуры или единому номеру 122.

На территории Челябинской области в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата.

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

«Вакцинация препаратами проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача», - подчеркнули в минздраве.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».