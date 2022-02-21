В Челябинской области создан 21 пункт для беженцев из ДНР и ЛНР

В Челябинской области будет создан 21 пункт временного размещения (ПВР) для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.

«21 пункт временного размещения для беженцев из ДНР и ЛНР подготовлен в Челябинской области: это учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты в различных муниципальных образованиях региона», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального правительства.

Челябинская область готова принять и разместить на своей территории готов 1200 человек в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей. «Точное количество прибывающих и время их прибытия будут известны после решения федерального штаба», - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в МЧС России, о готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили 30 регионов РФ. Подготовлено 255 ПВР общей вместимостью более 28 тысяч человек.

В выходные вынужденных переселенцев отправляли железнодорожным транспортом из Ростовской в Воронежскую область, Курскую, Волгоградскую и Нижегородскую области. В понедельник планируется отправка еще 15 поездов, уточнили в МЧС.

Продолжается оказание единовременной финансовой помощи (президент распорядился выделить каждому из вынужденных переселенцев по 10 тысяч рублей).

На базе телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области открыта «горячая линия» 8 863 239 99 99.