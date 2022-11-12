Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале

Граждане, вынужденно покинувшие город Херсон и часть Херсонской области, смогут приобрести жилье на территории Челябинской области с помощью государственных жилищных сертификатов. В регионе уже начали принимать соответствующие заявления от переселенцев.

«Челябинская область приступила к приему заявлений от граждан вынужденно покинувшим город Херсон и часть Херсонской области на выдачу государственных жилищных сертификатов, дающих право приобрести жилые помещения на территории региона», - сообщает областной Минстрой.

Заявление можно подать в любом из 58 отделений МФЦ на территории региона.

Первое заявление на получение жилищного сертификата для жителей Херсонской области уже было принято.

За разъяснениями можно обращаться в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в отдел жилищных субсидий и сертификатов.

Для переселенцев из Херсонской области работает «Горячая линия»: 8-800-100-74-59