Переселенцы из Херсонской в Челябинскую область получат по 100 тысяч рублей и соцвыплату на жилье

Жители Херсонской области, которые вынужденно и в экстренном порядке переселились в Челябинскую область, получат единовременную выплату на приобретение имущества и социальную выплату на покупку жилья.

Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор, глава кабмина Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Челябинской области на постоянное место жительства, предоставляются следующие меры поддержки:

- единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей…,

- социальная выплата на приобретение жилого помещения… на основании выдаваемого государственного жилищного сертификата…, подтверждающего право гражданина на социальную выплату», - говорится в документе.

Минсоц будет формировать и утверждать списки граждан, которым предоставят единовременные выплаты, минстрой – списки переселенцев, которые получат социальные выплаты на основе выданных сертификатов. Сертификаты дают право приобрести жилые помещения на территории региона.

Постановлением также утверждены Порядки предоставления вынужденным переселенцам из Херсона и части Херсонской области единовременных и социальных выплат

Заявление на получение выплат и жилищного сертификата можно подать в любом из 58 отделений МФЦ на территории региона.

Для переселенцев из Херсонской области работает «Горячая линия»: 8-800-100-74-59.