16.11.2022
После вмешательства прокуратуры сироте дали квартиру
16.11.2022
Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска
16.11.2022
Первая жертва холодов
16.11.2022
Декретница из Копейска и ее муж поверили, что помогают полицейским
16.11.2022
Бывший высокопоставленный полицейский Троицка отправлен в колонию
15.11.2022
В Челябинске на обновление учреждений культуры направлена рекордная сумма
Переселенцы из Херсонской в Челябинскую область получат по 100 тысяч рублей и соцвыплату на жилье
12.11.2022
Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале
15.03.2022
В Челябинскую область прибыло 155 жителей из ДНР и ЛНР
21.02.2022
В Челябинской области создан 21 пункт для беженцев из ДНР и ЛНР
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022