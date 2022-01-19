19.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 января
19.01.2022
Опасная работа: в Челябинске избили и обокрали курьера по доставке продуктов на дом
19.01.2022
Уголовника, зарезавшего водителя в Магнитогорске, отправили в СИЗО
19.01.2022
Скокова обеспокоил рост ДТП с участием пешеходов
19.01.2022
Скоков: Руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует
19.01.2022
Этно-фестиваль "NEWFEST "ZAMAN" получил грант Президента РФ
В четверг в Челябинской области легкий морозец, местами снег
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022