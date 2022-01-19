В четверг в Челябинской области легкий морозец, местами снег

В четверг, 20 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в горных районах пройдет небольшой снег, в отдельных районах туманы, изморозь. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 13-15 градусов, по области – минус 12-17 градусов, при прояснении – до минус 22 градусов, в горных районах теплее – до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус 6-8 градусов, по области –минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 15 градусов.

Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 6 минуту, заход - в 17 часов 6 минут. Долгота светового дня – 7 часов 59 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 20 января – Иван-бражник.

Праздник Ивана-бражника называли также Перезимником. Говорили, что он «о весне весть подает». Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная - обильный урожай. Богатые хлеба обещали и утренние туманы на Ивана-бражника.

Именины в этот день: Афанасий, Василий, Иван.