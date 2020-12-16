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В Чурилово незаконная торговля ёлками велась повсеместно

В Челябинске сегодня, 16-го декабря, были обнаружены первые нелегальные ёлочные базары.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, незаконная торговля хвойными деревьями и ёлочными «букетами» велась в микрорайоне Чурилово – аж на семи площадках.

Данный факт вскрылся в результате совместного рейда сотрудников администрации Тракторозаводского района и полицейских.

«Составлены административные материалы, изъято из оборота более 300 хвойных деревьев», - рассказали в мэрии, подчеркнув, что такие рейды будут на постоянной основе проводиться во всех районах южноуральской столицы.

Напомним, поручение пристально следить за ситуацией с нелегальными ёлочными базарами в городе в понедельник, 14-го декабря, на аппаратном совещании в мэрии дала глава Челябинска Наталья Котова, заслушав доклад своего заместителя по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова о подготовке к открытию мест торговли новогодними деревьями.

Олег Извеков пообещал, что все ёлочные базары заработают в областном центре в течение недели. Первый из них открылся вчера, 15-го декабря.

Наталья Котова обратила внимание чиновника на то, что точки продажи ёлок в Челябинске появились уже в воскресенье (13-го декабря). Она попросила сотрудников мэрии и полиции держать ситуацию на контроле. Начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов, присутствовавший на «аппаратке», также зафиксировал поручение.

«Мы будем достаточно плотно проверять незаконные места торговли хвойными деревьями», - пообещал Олег Извеков.

Как оказалось, обещал не зря – первый рейд уже состоялся и принес свои плоды.