В Чурилово по поручению Котовой установят новые остановки

В челябинском поселке Чурилово по поручению мэра Натальи Котовой в этом году установят шесть остановочных павильонов.

Как сообщил сегодня, 29-го августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, остановки появятся на улицах Зальцмана, Трашутина, 2-й Эльтонской, у ГКБ №8.

По словам Ксензова, также поступил ряд заявок от районов Челябинска на срочную установку остановочных павильонов.

«Информация будет сформирована сегодня и представлена вам», - доложил чиновник Наталье Котовой.

Он отметил, что приобретение дополнительных павильонов станет возможным засчет экономии.