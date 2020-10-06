В день героев Танкограда десять челябинцев получили звания почетных ветеранов города

В Челябинске сегодня, шестого октября, в День героев Танкограда, состоялось вручение званий «Почетный ветеран» десяти жителям южноуральской столицы.

Участники трудового фронта, малолетние узники фашистских лагерей, активные участники ветеранского движения, а также три участника Великой Отечественной войны получили нагрудные знаки, свидетельства нового знака отличия и единовременную выплату.

Как отмечают в пресс-службе гордумы, судьба каждого новоиспеченного почетного ветерана Челябинска достойна книги. Все эти десять человек сыграли огромную роль в истории города. Они трудились на производстве, проявляли себя в науке, воспитании молодежи и в активной заботе об окружающих людях.

Звание «Почетный ветеран города» вручается в областном центре впервые. С инициативой его учреждения к депутатам челябинской думы обратился Совет ветеранов города. Глава Челябинска и народные избранники охотно поддержали инициативу.

Так как все награжденные в силу возраста входят в группу риска, а в регионе введены меры по ограничению распространению коронавирусной инфекции, вручение проводилось по видео-конференц-связи.

Каждый из лауреатов получал награду в своем районе, а мэр города Наталья Котова, председатель челябинской гордумы Андрей Шмидт, председатель городского совета ветеранов Валентин Буравлев и другие участники церемонии поздравляли ветеранов удаленно, с помощью средств видеосвязи.

«Берегите себя, ведь вы – наша память, наша живая история!», - сказала Наталья Котова.

«Очень символично, что мы вручаем эту награду нашим ветеранам в год 75-летия Победы, в год, когда Челябинску указом президента России присвоено высокое звание «Город трудовой доблести», потому что во многом это заслуга наших ветеранов. А вручение награды «Почетный ветеран» для Челябинска – это еще одна возможность выразить благодарность тем людям, чьи заслуги перед городом трудно переоценить», - отметил Андрей Шмидт.

Вручение званий «Почетный ветеран города Челябинска» станет ежегодным. Первыми его обладателями стали Анатолий Бочкарев, Григорий Ваганов, Борис Гомберг, Анатолий Котляренко, Аркадий Амеличев, Игорь Царьков, Игорь Власов, Игорь Замятин, Раиса Вафина, Игорь Загоратский.