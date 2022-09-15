В День города 28 челябинок стали мамами, одна из них - дважды

В День города в Челябинске на свет появилось 29 малышей: десять девочек и 19 мальчиков. Пять семей стали многодетными, а в одной родилась «королевская двойня».

Сегодня, 15 сентября, по многолетней традиции, глава города Наталья Котова поздравила счастливых горожанок, ставших мамами в День города.

Самый большой малыш весом 4 620 граммов появился на свет в роддоме клиники ЮУГМУ. Одна из челябинок стала мамой в пятый раз, у нее уже есть четыре дочки, а теперь - в один день с городом - родился долгожданный мальчик. «Королевскую двойню» - мальчика и девочку – родила самая молодая мама – 23-летняя девушка.

«Мы каждый год поздравляем женщин, родивших детей 13 сентября. Очень трогательная и добрая традиция появилась в Челябинске в 2006 году, когда город отмечал свое 270-летие. Единственным исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса было принято решение отменить поздравительные мероприятия. В прошлом году у нас родились 28 деток, в этом - 29. А самым «урожайным» стал 2006-й: в год, когда Челябинск отмечал свое 280-летие. Тогда на свет появились 53 малыша», - рассказала Наталья Котова.

Каждая жительница Челябинска, родившая малыша 13 сентября, получила сегодня поздравительное письмо от мэра города и единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей.