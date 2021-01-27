В день памяти жертв Холокоста: южноуральцы - освободители Освенцима

Сегодня, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году бойцы Красной армии освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) - символ геноцида евреев в годы Второй мировой войны. В числе освободителей Освенцима были и южноуральцы.

Среди них в первую очередь следует упомянуть Николая Ивановича Парфенова, уроженца Кусы. Он прошел всю войну от начала до конца, участвовал в боях за Ленинград и на Курской дуге, освобождал Сумы, Винницу, Тернополь и Львов. Когда советские войска вошли в Освенцим, командир полка, где служил Парфенов, погиб под артобстрелом, и комбату Парфенову пришлось взять командование на себя.

«Весть о смерти командира полка как-то быстро дошла до солдат и офицеров. В их взглядах и разговорах выражалась решимость отомстить врагу сполна за понесенные в этот день потери и смерть комполка. Мощное и дружное «ура!» завершило полное уничтожение гарнизона концлагеря Освенцим», - вспоминал Николай Парфенов.

Другой южноуралец, Виктор Алексеевич Ширшов, непосредственного участия в освобождении Освенцима не принимал, он сражался за город Явожно в десяти километрах севернее Освенцима. На территории города также располагался концентрационный лагерь, узники которого направлялись на уничтожение в Аушвиц. За освобождение Явожно Ширшов получил медаль «За отвагу».

«Составить представление о том, какая картина предстала глазам красноармейцев, когда они вошли в Освенцим, помогают снимки еще одного нашего земляка - фронтового фотокорреспондента Аркадия Ходова. Они сделаны в лагере смерти Майданек и концлагере Померания. Один из самых тяжелых снимков - красноармейцы в Майданеке, держащие в руках детские ботинки. На лицах бойцов - шок и подавленность от осознания того, какие ужасные дела творились в этом месте», - отмечает заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская.

Снимки из архива Аркадия Ходова, хранящегося в Государственном историческом музее Южного Урала, в настоящее время представлены на выставке «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» в музейно-выставочном центре. Там же экспонируются материалы, посвященные Николаю Парфенову и Виктору Ширшову.

Выставка будет работать до 29-го января, вход свободный.