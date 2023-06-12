В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО

В День России, 12 июня, участники специальной военной операции (СВО) из Челябинской области получили государственные награды. Медали «За отвагу» вручил военнослужащим губернатор Алексей Текслер на торжественном концерте в театре оперы и балета имени М.И. Глинки.

Глава региона поздравил южноуральцев с Днем России. «Нас всех объединяет любовь к Родине, к России, могучая вера в свое Отечество. Это единство во все времена помогало россиянам пройти через трудности и преграды, выстоять в суровых испытаниях, с честью ответить на любые вызовы, – отметил Алексей Текслер. - Сплоченность и решимость нашего народа особенно важны сейчас, когда наша страна противостоит агрессии западных стран. Им не нравится сильная и суверенная Россия, они посягают на наши земли, на жизни наших соотечественников. Но мы, как и прежде, выстоим и победим».

С Днем России сердечно поздравил собравшихся митрополит Челябинский и Миасский Алексий и призвал сплотиться вокруг президента страны, правительства и армии. Архипастырь напомнил, что испытания всегда делали наше Отечество сильнее.

«Этот праздник объединяет тех, кто неравнодушен к нашей тысячелетней истории, хочет служить Родине, всех людей доброй воли. Пусть Бог благословит россиян миром, пошлет семейное благополучие и здоровье. Храни вас всех Господь», – сказал владыка.

Алексей Текслер вручил медали «За отвагу» шестерым военнослужащим из Челябинской области: Андрею Баркову, Дмитрию Ванькову, Александру Ворошилову, Виталию Вострецову, Виталию Железняку и Марсу Бадретдинову. Южноуральцы удостоены этой государственной награды за проявленные мужество и отвагу в ходе специальной военной операции.

«Сегодня в зале вместе с нами наши героические земляки – участники специальной военной операции. Низкий поклон и великая благодарность этим людям, всем, кто сегодня на передовой с честью выполняет воинский долг», – обратился к военнослужащим Алексей Текслер. Губернатор поблагодарил и тех, кто помогает восстанавливать мирную жизнь на новых территориях.

В зале присутствовал подполковник Максим Шоломов из Чебаркуля, которому было присвоено звание Героя России за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при проведении специальной военной операции.

«Максим Викторович с первых дней участвовал в специальной военной операции, совершил много подвигов, - подчеркнул Алексей Текслер. – Он не раз показывал мужество и отвагу. Не дрогнул и в самом трудном бою».

В Минобороны рассказывали, подполковник Максим Шоломов командовал пехотным подразделением на самых горячих участках спецоперации. Его подразделение отправили на участок, где враг постоянно предпринимал попытки прорвать оборону российских войск.

В ходе очередного наступления врага завязался бой. «Было уничтожено с десяток единиц [вражеской] военной техники. Количество противника [уничтоженного] посчитать было очень сложно», — вспоминал Максим Шоломов.

Максим получил ряд мелких осколочных ранений, но продолжал вести бой. «Он получил тяжелейшие ранения, но вывел своих бойцов из окружения, выполнил свой боевой долг», - подчеркнул губернатор. Благодаря грамотным и решительным действиям Максима Шоломова противник понес значительные потери в технике и живой силе.

Командование высоко оценило подвиг подполковника Шоломова. За выполнение боевой задачи он был удостоен Золотой Звезды Героя России. Награда ему была вручена в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя имени Александра Вишневского в Москве.

Сегодня на праздничном концерте ему стоя аплодировал весь зал.

Хедлайнерами мероприятия стали фольклорно-электронная группа Uzoritsa (Уфа) и посол русской культуры в странах мира, исполнительница народных песен Марина Девятова (Москва). Также на сцене выступили прославленные южноуральские коллективы – Государственный ансамбль танца «Урал» и Государственный русский народный оркестр «Малахит». Творческие номера воспевали красоту русской природы, богатую культуру и насыщенную историю не только нашего края, но и всей страны.

Кроме того, сегодня губернатор Алексей Текслер лично встретился с Максимом Шоломовым. Глава региона поблагодарил защитника Родины за совершенный подвиг.

«С какими бы трудностями ни сталкивалась наша страна, мы всегда их преодолевали с честью. Пока у нас есть такие люди, сердце России биться не перестанет», - подчеркнул Алексей Текслер.