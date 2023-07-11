11.07.2023
В Челябинске отключили светофоры на четырех перекрестках
11.07.2023
В Челябинске девушка-водитель на пешеходном переходе насмерть сбила молодого велосипедиста
10.07.2023
В челябинском Саду камней активно готовятся к высадке деревьев
10.07.2023
На проспекте Ленина в Челябинске уложили асфальт и готовятся к нанесению разметки
10.07.2023
В Челябинске полицейские вызвали бригаду скорой помощи неадекватной горожанке
10.07.2023
В Челябинске вводят ограничение движения по улице Косарева
В День семьи, любви и верности свадьбы в Челябинской области сыграли пятеро участников СВО
20.06.2023
В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар
01.06.2023
Аромат новой жизни: в Челябинской области в мае родились 2,6 тысячи детей и более тысячи семей
17.05.2023
В Челябинской области в особенные даты лета ожидается свадебный бум
17.05.2023
В Челябинской области новорожденных апрелят охотнее всего называли Мишами и Евами
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023