В День семьи, любви и верности свадьбы в Челябинской области сыграли пятеро участников СВО

В Челябинской области в День семьи, любви и верности, восьмого июля, поженились 356 пар влюбленных.

Накануне светлого праздника, когда в России вспоминают святых Петра и Февронию, на Южном Урале сыграли 344 свадьбы.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, в числе узаконивших свои отношения в эти особенные дни жителей региона – пять участников специальной военной операции.

Сотрудники территориальных органов ЗАГС по случаю Дня семьи, любви и верности проводили торжественные регистрации брака в различных городских и районных локациях: на стадионах, во дворцах культуры, а также самых живописных уголках Южного Урала.

«Всем молодоженам в эти дни подарили незабываемую атмосферу, наполненную любовью, улыбками, счастьем и душевным теплом», - отмечают в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.