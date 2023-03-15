В доме врача Агапова на Цвиллинга в Челябинске обнаружен фантом

В историческом здании на улице Цвиллинга, 16 в Челябинске, известном как дом врача Агапова, сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили фантом.

При контроле за оформлением электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» представители надзорного ведомства установили: ИП, зарегистрированный как предприятие по ввозу-вывозу и реализации животноводческой продукции, в столице Южного Урала имеет склад, расположенный якобы в том самом знаменитом одноэтажном деревянном доме из восьми комнат, который к тому же является объектом культурного наследия.

«По факту челябинский индивидуальный предприниматель использовал данную «площадку» только для возможности оформления электронных документов, а оборота подконтрольных госветнадзору грузов на ней не происходило», - рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, девятого марта текущего года эта площадка получила статус «фантомной» и была исключена из реестра ИС «Цербер».

Регистрация уполномоченного лица как пользователя системы «Меркурий», обслуживающего данную организацию, приостановлена.

«С начала года управление Россельхознадзора выявило в Челябинской области пять подобных фантомных площадок», - отметила Татьяна Нахтигаль.