В Еманжелинске построили новый дом для жителей аварийных домов и детей-сирот

В Еманжелинске (Челябинской области) введен в эксплуатацию пятиэтажный 60-квартирный дом для жителей аварийных домов и детей-сирот. Новое жилье по адресу ул. Энгельса, 22 построила Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки. Ключи новоселам вручал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили в ЮУ КЖСИ, в доме три подъезда. В новые, благоустроенные квартиры переедут 120 человек из аварийного жилья и 11 детей-сирот. Согласно требованиям федерального законодательства жилые помещения передаются в чистовой отделке, с установленной сантехникой и электрической плитой.

Сегодня, 15 февраля, губернатор Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Еманжелинске и вручил ключи от новых квартир семье Рубановых и Юлии Москвиной, участнице программы «Жилье для детей-сирот», сообщает пресс-служба главы региона.

«В Еманжелинске я был в сентябре, как раз заезжали на ряд объектов, в том числе в дом на улице Энгельса, который сегодня уже принял жильцов. Заезжают жители по программе переселения из ветхо-аварийного жилья и дети-сироты», – отметил Алексей Текслер. -

Перед Еманжелинском в этом году стоят серьезные задачи - фактически закрыть всю программу переселения по домам, признанными аварийными вплоть до 2021 года. «Надо сказать, что 2022 год – один из ключевых: мы поставили задачу – программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, которая была до 2024 года, закрыть уже в этом году. Если планы по переселению будут выполнены, район станет одним из лидеров по региону», - подчеркнул Алексей Текслер.

В ЮУ КЖСИ уточнили, дом сдан в зимнем благоустройстве. Во дворе построена детская площадка, заасфальтированы проезды и тротуары, обустроена парковка на 60 мест. Работы по озеленению территории начнутся уже в апреле. Рядом с новостройкой школа, поликлиника и детский сад.

«Дом был введен в эксплуатацию в соответствии с условиями муниципального контракта. Далее застройщик вел работу с подрядчиком, выполняющим отделочные работы в квартирах. Устранялись замечания, пока все жилые помещения не были приняты муниципалитетом», - прокомментировал генеральный директор АО «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко.

По словам гендиректора, до конца 2022 года в Еманжелинске будет сдан еще один пятиэтажный дом на 45 квартир, куда смогут переехать 117 человек.

Алексей Текслер также осмотрел текущий этап строительства 120-квартирного дома по улице Титова в Еманжелинске. В новом доме за счет средств областного бюджета приобрели 40 жилых помещений для переселенцев из аварийного жилья. Уже в мае этого года собственники получат ключи от квартир.

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В Еманжелинском муниципальном районе, как и в других муниципалитетах Челябинской области, реализуют программу по переселению из ветхо-аварийного жилья со значительным опережением сроков. По поручению губернатора в этом году завершится первый этап программы – расселение домов, признанных ветхо-аварийными до 2017 года. Изначально его завершение планировалось лишь в 2024 году. На эти цели из средств федерального и регионального бюджетов выделено 4,5 миллиарда рублей.

За 2019-2023 годы в Еманжелинске планируется расселить и снести 21 аварийный дом, обеспечить более 500 жителей современным жильем.

Также в этом году из областного бюджета было выделено порядка одного миллиарда 100 миллионов рублей на реализацию программы по предоставлению жилья для детей-сирот.

«В этом году мы выделили беспрецедентные деньги по программе «Жилье для детей-сирот». Мы рассчитываем, что существенно сократится очередь, – подчеркнул Алексей Текслер. - Очень важно, что еще несколько лет назад в таких городах, как Еманжелинск, эти программы реализовывались через приобретение жилья на вторичном рынке. Здесь нет нового, современного жилья, поэтому была поставлена задача – строить новое жилье, она актуальна для всего региона, принципиальная задача даже для небольших муниципалитетов – строить новое жилье. Сегодня пример того, как эта задача реализуется, чтобы и жители из ветхо-аварийного жилья, и дети-сироты получали квартиры в новом жилье».