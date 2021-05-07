В Еткуле и Долгодеревенском зажглись Вечные огни

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы над фашисткой Германией в центре села Еткуль (Челябинская область) торжественно зажгли «Вечный огонь» у памятника «Павшим».

Ранее мемориал в Еткуле назывался «Огонь памяти» и горел только по праздникам.

В 2021 году мемориал по поручению губернатора подключили к специально проложенному газопроводу, и он официально получил статус «Вечного огня». Теперь Огонь Победы в Еткуле больше не угаснет, символизируя вечную память о подвиге защитников Родины.

В торжественном мероприятии приняли участие представители власти, общественники, кадеты, волонтеры, юнармейцы, жители и гости села.

Частичку Вечного огня доставили из Челябинска, а право зажечь Вечный огонь на мемориале села Еткуль было предоставлено главе Еткульского района Юрию Кузьменкову и ветерану Великой Отечественной войны Борису Никитовичу Бабкину.

Юрий Кузьменков напомнил, в 2021 году отмечается 80 лет с начала Великой Отечественной войны. «Более 11,5 тысячи наших земляков было призвано на фронт, погибло на полях сражений свыше 4,5 тысячи человек. В это же время в тылу трудились около 10 тысяч женщин, детей и стариков. На протяжении 1418 дней бок обок наши земляки спасали родину и жизни, неминуемо приближая День Победы, - отметил глава. - Мы зажигаем «Вечный огонь» в память о тех бойцах, офицерах и солдатах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, в память о тружениках тыла, которые обеспечивали фронт всем необходимым».

Борис Бабкин поздравил собравшихся с Днем Победы и еще раз напомнил о потерях, которое понесло человечество за четыре военных года.

Заместитель председателя областного Совета ветеранов Сергей Седнев подчеркнул: «Народ, потерявший память о своем прошлом, не имеет будущего. Зажжение «Вечного огня» это лишь маленькая толика нашего уважения к участникам Великой Отечественной войны. С ветеранов необходимо брать пример и гордиться их подвигами. Для молодого поколения «Вечный огонь» это жизненный ориентир, призывающий их трудиться во благо нашей Родины, а при необходимости быть готовыми встать на ее защиту».

Руководитель Центра патриотического воспитания Алексей Зязев отметил важность сохранения памяти о тех страшных годах и подвигах солдат и офицеров. Недавно поисковый отряд вернулся из экспедиции «Вахта Памяти в Северном Крыму», где были найдены останки двух советских бойцов. «В сердцах ребят Центра патриотического воспитания «Росток» горит огонь, который видно, это пламя любви к нашей Родине. Пока в сердцах каждого жителя нашей страны будет гореть огонь - наша Родина будет процветать», - уверен Зязев.

Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Павшим».

В этот же день «Вечный огонь» был зажжен в селе Долгодеревенское (Сосновский район).

Как сообщили в ОНФ пламя для поселкового мемориала доставили в переносной лампадке, которую зажгли от огня челябинского мемориала.

На торжественной церемонии Вечный огонь зажег ветеран Великой Отечественной войны Григорий Скрипов, награжденный орденами Красной звезды, Великой Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Японией», «За освобождение Кореи» и другими.

Фото: администрация Еткуля и отделение ОНФ по Челябинской области