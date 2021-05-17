В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит

В Еткульском муниципальном районе (Челябинская область) уже становится традицией – с повышением температуры окружающего воздуха снижается, а то и вовсе исчезает, напор воды в системе водоснабжения села. Жители возмущаются отсутствием воды, грозят «поднять на вилы администрацию», а чиновники второй год пишут ответы как под копирку и обещают водное изобилие, но в будущем. А пока вводят ограничения на подачу воды.

Напомним, почти год назад – в июне и июле 2020 года – власти ввели жесткий график подачи воды в Еткуле и Печенкино (при этом он далеко не всегда соблюдался). Свое решение чиновники объясняли аномальной жарой и, в связи с этим, резким ростом водопотребления (жители тратили питьевую воду из системы водоснабжения на полив), активным жилищным строительством в районе (а, значит, и ростом потребителей) и большим числом незаконных пользователей (некоторые жители нелегально подключаются к сети).

В этом году аномальная жара пришла на Южный Урал уже в начале мая. Соответственно, и водные проблемы у жителей Еткульского района начались гораздо раньше - в последний весенний месяц.

«Аномально высокая для мая месяца температура воздуха значительно увеличила потребление воды населением. Острая нехватка питьевой воды, подаваемой через центральные системы водоснабжения, уже наблюдается в с. Еткудь, д. Печенкино и д. Журавлево», - сообщает районная администрация.

Как и в прошлом году, для решения проблемы чиновники приняли решение подавать воду только утром и вечером. Так, в Еткуле вода будет подаваться с шести до 10 часов утра и с 18 до 23 часов.

Но, как и в прошлом году, жители не видят воду порой и в эти временные интервалы. Обещанная властью вода доходит далеко не до всех.

«Время 18.20...Где обещанная вода?», - недоумевает Алена Малькова.

«Система наполняется, как сказали в ЕДДС. У половины Еткуля есть вода, у половины - нет. А скоро система опустеет, не успев наполнится», - ответила ей Юлия Бухтиярова.

«… в данные часы вода идет еле-еле. Мы живем в двухэтажном многоквартирном доме и на второй этаж она не доходит, сын в садике даже в туалет сходить не может, нечем сливать, дочь говорит - в школе также», - делится Антон Контробаев в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

«Сделали расписание подачи и отключения воды, только включили в 18:15, а выключили в 18:50. Напор такой, что за это время успел набрать две пятилитровки на улице с крана, а домой даже вода не может подняться. Отключили по расписанию в 22:00 или в 23:00, теперь походу только в 5:30 включат и в 6:00 отключат. Кто успеет набрать, тот счастливчик!», - возмущенно написал Евгений Титер.

«У нас 4 дня воды вообще нет», - возмущается Оксана Басова.

«В селе Еткуль жители уже готовы поднять на вилы администрацию! 21 век, 2021 год, но у нас нет воды! Администрация, как всегда, пишет ересь про жаркую погоду и нехватку воды. Даже график решили составить и давать нам воду на целых 4 часа с 6 до 10 утра», - пишет в этой группе Стас Карпов и предлагает местным властям ввести режим ЧС, раз они уже второй год не могут справиться с ситуацией.

В администрации района пока приняли решение о введении ограничительных мер - вода в дома будет подаваться по графику. Это даст возможность восстанавливать объем воды в накопительных емкостях.

Как сообщили в районной администрации, в деревне Печенкино и в частном секторе Еткуля установили временные водоразборные колонки. Адреса можно найти в группе администрации района в соцсетях.

В подвалах многоквартирных домов по улице Первомайской в селе Еткуль выведены краны для набора воды на бытовые нужды. Кроме того, в ДК «Черемушки» и в северной части села проводятся обследования на выявление технических возможностей для установления временных колонок.

В 2021 году Еткульский район получит из областного бюджета 7,4 миллиона рублей на выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Строительство водозаборных очистных сооружений в северной части с. Еткуль».

«Состоялись конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Разработка проектно-сметной документации будет завершена к концу 2021 года», - отметили в администрации. Но это не решит полностью проблему. После завершения строительства необходимо будет получить лицензию на водозабор. А это процедура может растянуться ни на один год.