В этом году потребность частного сектора Челябинска в контейнерных площадках будет закрыта

В частном секторе Челябинска в этом году власти обустроят десять контейнерных площадок, закрыв таким образом потребность в площадках накопления твердых коммунальных отходов во всем индивидуальном жилищном фонде города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за последние два года управление экологии Челябинска обустроило в частном секторе мегаполиса 693 контейнерные площадки.

Помимо этого, в ушедшем 2022 году муниципалитет приобрел 275 контейнеров для раздельного накопления ТКО, устанавливаемых именно в частном секторе. В наступившем году для индивидуального жилищного фонда Челябинска приобретут еще полсотни таких мусорных баков.