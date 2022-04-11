В городском лесу Челябинска снесут 85 аварийных берез и уберут валежник.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, данную работу организует управление экологии и природопользования.

Вырубать деревья, представляющие угрозу безопасности челябинцев, и убирать – в целях обеспечения противопожарной безопасности - упавшие растения будут на участке городского леса в районе дома № 3Д по Краснопольскому проспекту.

В мэрии пояснили, что снос аварийных деревьев будет производиться на основании акта лесопатологического обследования от 29-го марта 2022-го года, выданного Центром защиты леса Челябинской области - филиалом ФБУ «Российский центр защиты леса».

Убрать аварийные деревья и валежник планируется до 30-го мая текущего года. Начнется данная работа в апреле.