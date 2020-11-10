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В госаптеках появились пульсоксиметры, чтобы челябинцы смогли измерить сатурацию

Общество
Сегодня, 20:39
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Автор: 
Любовь Юрина

Сегодня, 10 ноября, в государственных аптеках Челябинска появились пульсоксиметры, чтобы любой желающий смог проверить уровень насыщения крови кислородом (сатурации).  

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава области, в самые крупные аптеки областного склада в Челябинске поступило 200 приборов.

Так, уровень кислорода в крови можно проверить в госаптеках по адресам: Кирова 23А, Ленина 45, Кирова 141 и других.

Все адреса и телефоны государственных аптек размещены на сайте.

Пульсоксиметры показывают индекс сатурации (количество кислорода в крови в процентах) и пульс. «Подобную диагностику теперь может сделать любой желающий в наших аптеках, совершенно бесплатно. Несколько минут и результат на экране», - рассказывает фармацевт Елизавета Ильина.

В норме насыщение артериальной крови кислородом (сатурация) составляет 95%-100%. Сатурация ниже 90% требует экстренной медицинской помощи.

«Перед каждым новым использованием прибор обрабатывается антисептиком, убивая все бактерии», - уточнила Елизавета Ильина.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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