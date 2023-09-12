12.09.2023
В Калининском районе для челябинцев серебряного возраста обустроили спортивную площадку
12.09.2023
Военные пенсионеры, участвующие в СВО, получат 100-процентную компенсацию пенсии
12.09.2023
В Челябинске появился еще один модульный пункт полиции
12.09.2023
Студенты из Снежинска приняли участие в строительстве атомного реактора
12.09.2023
Плутавших более двух суток в лесу под Кыштымом женщин нашли волонтеры
12.09.2023
В Челябинске временно изменит свой маршрут 12-й троллейбус
В Калининском районе для челябинцев серебряного возраста обустроили спортивную площадку
17.08.2023
Прокуратура Калининского района Челябинска переедет в новое трехэтажное здание
16.08.2023
Девять компаний будут комплексно развивать 26 гектаров территории Калининского района
14.07.2023
В парке Калининского района Челябинска формируют пешеходную зону и высаживают растения
06.07.2023
В Калининском районе Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023