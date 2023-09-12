В Калининском районе для челябинцев серебряного возраста обустроили спортивную площадку

В Калининском районе Челябинска появилась новая спортивная площадка для представителей серебряного возраста.

На площадке в районе дома №293В по проспекту Победы установили универсальные тренажеры, адаптированные для ослабленных и пожилых людей. Как отмечают в пресс-службе мэрии, тренажеры подойдут для горожан любого возраста и уровня подготовки, помогут поддержать форму и проработать все группы мышц.

По просьбе жителей площадку обустроили в одном из крупнейших в городе микрорайонов. Подарок старшему поколению любителей спорта и физкультуры приурочили ко Дню города.

Инструкторы «Спортивного города» для всех желающих проводят здесь бесплатные занятия с восьми часов утра четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам.

Записаться на занятие можно по телефону: 8-908-085-11-01 (Людмила Михайловна Гаева).