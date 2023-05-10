В Карабаше открыт сезон фонтанов

В Карабаше (Челябинская область) открыли сезон фонтанов: на центральной площади города запущен «сухой» фонтан, на городском пруду – «плавающий». В честь события досуговый центр «Сфера» провёл праздничный концерт и игровую программу. Даже штормовой ветер не помешал гостям собраться в ожидании светомузыкального шоу.

«Фонтаны стали любимым местом семейного отдыха и встреч для молодёжи. Рядом всегда слышен детский смех, и всё лето будет звучать музыка. В новом сезоне решено оставить полюбившиеся плейлисты с классическими и современными композициями», - отметил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

«Сухой» фонтан впервые был запущен в 2021 году и стал частью нового городского пространства – центральной площади, которую построили при поддержке Русской медной компании (РМК оплатила разработку проектно-сметной документации). Его поверхность находится на уровне асфальта, поэтому можно гулять между высоких струй, бьющих из-под земли, сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК.

Фонтан на городском пруду стал подарком от предприятия «Карабашмедь» (входит в Группу РМК) к 200-летию города. «Плавающая» конструкция расположена в старой части города на улице Освобождения Урала. Несколько десятилетий назад буквально через дорогу тоже находился фонтан.

«Фонтан размером 66х13 метров смонтирован на понтоне. Специальные форсунки в определённой последовательности создают различные водные рисунки. Высота струй достигает 20 метров, воду подают 29 насосов, освещение обеспечивают 127 светодиодных светильников и одно лазерное оборудование. Для управления объектом на набережной построено техническое помещение, где смонтирована система автоматики и компрессорная установка», - рассказал главный инженер АО «Карабашмедь» Сергей Пономарёв.

Фонтан на городском пруду работает каждый день с семи часов утра до 23 часов вечера. Дневное шоу с музыкой запускается с 13 часов 30 минут до 14 часов. Лазерное шоу на воде проходит с 21 часа 30 минут до 22 часов.

Фонтан на центральной площади включён с восьми часов утра до 23 часов вечера. Светомузыкальная программа длится с 19 часов до 21 часа 30 минут с получасовым перерывом.