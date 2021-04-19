В Карабаше представили лучшие педагогические практики детских садов и школ

В Карабаше (Челябинская область) прошел выездной мастер-практикум для руководителей детских садов и школ Кыштыма, Каслей и Аргаяша. Основной темой стал обмен лучшими методическими и педагогическими практиками.

Встреча была организована при непосредственном участии депутата Законодательного собрания Челябинской области по Кыштымскому избирательному округу №3 Елены Тарасовой.

«Надеюсь эта встреча будет для вас отправной точкой для изменений. Только в малых населённых пунктах педагоги по-настоящему искренне отдаются делу. Вы несёте свет, тепло, энергию, любовь, заботу. Я благодарна за ваш труд. Спасибо Карабашскому городскому округу и главе Олегу Буданову, спасибо «Русской медной компании», что Карабаш, как птица Феникс, возрождается и появляются проекты, которые дают территории шанс на новую жизнь»,- сказала Елена Тарасова.

Гостям представили новые социальные объекты города: торгово-развлекательный центр «Медь», храм Иоанна Златоуста, спорткомплекс «Металлург», центральную площадь, Аллею ветеранов, Детскую школу искусств. Провели экскурсии по обновлённым детским садам №1, 11 и 12.

«Образовательные организации преображаются. Важно, чтобы руководители детских садов и школ тоже хотели меняться, менять мир вокруг себя и вести за собой свои педагогические коллективы. Всё это делается для детей. Им в будущем предстоит жить, строить и преображать родные города», - сказала начальник управления образования Карабашского городского округа Наталия Полякова.

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Основная программа семинара прошла в детском саду № 11. Учреждение, капитально отремонтированное на средства «Русской медной компании», оснащено новейшим оборудованием. Дети могут наблюдать за звёздами в телескоп, изучать мир через интерактивные панели. На территории обустроены площадки для прогулок, спортивное поле и даже установлены светофоры.