27.12.2021
В Челябинске определили места запуска фейерверков
27.12.2021
Новогодние праздники пройдут в Челябинске под пристальным наблюдением стражей порядка
27.12.2021
В Миассе завершились этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс
27.12.2021
В Карабаше стартовала премия «Народное признание и любовь»
27.12.2021
«Ростелеком» подготовил объекты связи в Челябинской области к работе в новогодние праздники
27.12.2021
Наталья Котова потребовала решить судьбу брошенных новогодних елок
В Карабаше стартовала премия «Народное признание и любовь»
23.12.2021
РМК объявила финалиста четвёртого сезона «Медной лиги КВН»
23.12.2021
Добровольцы волонтёрского центра РМК поздравляют подопечных паллиативной службы
22.12.2021
РМК стала лидером народного голосования премии «Чистый воздух»
21.12.2021
Актёры сериала «Молодёжка» открыли хоккейную коробку РМК в Челябинске
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021