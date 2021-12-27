В Карабаше стартовала премия «Народное признание и любовь»

Благотворительный фонд РМК объявил премию «Народное признание и любовь». Акция приурочена к празднованию 200-летия города, которое будет отмечаться в 2022 году. Её главная цель – выбрать самых любимых учителей, докторов и воспитателей города.

Как сообщает департамент телевидения и радиовещания РМК, голосование проходит в два этапа. С 21 декабря родители и дети выбирают лучшего учителя или воспитателя в школах и детских садах Карабаша. Им в этом помогут 40 волонтеров.

С 25 декабря открылась специальная зона для голосования в ТРЦ «Медь». На открытие второго этапа очного голосования в ТРЦ «Медь» приехали ведущие телерадиокомпании «Четвёртый канал» (г. Екатеринбург) Влад Изюменко и Анна Малахова. Кандидаты, которые наберут больше всего голосов, попадут во второй этап, он пройдёт онлайн.

Только за выходные проголосовали несколько сотен человек. Кроме того, был организован большой праздник для детей и в ледовом городке рядом с торговым центром. Главным событием вечера стало открытие городской ёлки.

Также на Центральной площади установили светодиодные инсталляции, среди которых и огромные новогодние шары, и карета с четвёркой лошадей. Для забав детворы установили горку под названием «Волшебный дворец». Завершился праздник открытием городского катка на арене спортивного комплекса «Металлург». Для жителей состоялось яркое ледовое шоу.

«В памяти каждого из нас есть моменты, связанные с первым воспитателем, первым уроком и добрым детским врачом, который навещал нас, когда мы болели. Благотворительный фонд РМК в силу своей деятельности сотрудничает с педагогами, воспитателями и врачами. И в преддверии 200-летия города, а также таких замечательных праздников, как Новый год и Рождество, мы хотим сказать слова благодарности тем, кто заботился о нас с самого детства. Выбрав самых любимых воспитателей, врачей и учителей, мы сможем вместе выразить им свою любовь и признание», – рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

Премия «Народное признание и любовь» – это ещё один повод выразить благодарность тем, кто во время пандемии продолжает выполнять свои обязанности; тем, кто заботится о нас и наших детях. Воспитатели в детском саду, учителя и врачи ни минуты не отдыхали в эти сложные времена. И сейчас у всех карабашцев есть возможность сказать им СПАСИБО.

ФОТО: РМК