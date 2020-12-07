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В Копейске 106 дольщиков «СтройИнвест» смогут получить свои квартиры

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В Копейске 106 дольщиков «СтройИнвест» смогут получить свои квартиры

В Копейске планируют достроить три проблемных дома компании «СтройИнвест» и таким образом восстановить права 106 дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Решение о том, чтобы достроить три проблемных дома (проспект Коммунистический, 25) принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства под председательством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Таким образом, будут восстановлены права 106 дольщиков Копейска: первая очередь строительства – 71 дольщик, вторая очередь строительства – 31 дольщик, четвертая очередь строительства – 4 дольщика», - перечислили в пресс-службе.

Компания «СтройИнвест» начала возведение домов в 2014 году. Потом стройку заморозили, а застройщика признали банкротом.

«Правительство Челябинской области обратилось в Фонд защиты прав дольщиков с просьбой финансировать мероприятия по восстановлению прав дольщиков компании «СтройИнвест» и получило положительное решение», - добавили в пресс-службе регионального минстроя.

Напомним, «СтройИнвест» входил в группу печально известной компании «Серебряный ключ». Его руководителем являлся Александр Сребрянский, который стал фигурантом уголовного дела о махинациях с деньгами дольщиков.