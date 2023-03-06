В Копейске педагоги и студенты колледжа шьют амуницию для бойцов

Представители челябинского регионального отделения «Единой России» посетили копейское производство по пошиву амуниции для участников специальной военной операции.

Как рассказали в «ЕР», педагоги и обучающиеся местного филиала Челябинского социально-профессионального колледжа «Сфера» освоили пошив спальных мешков, мужского белья, верхней одежды, маскировочных сетей.

«Отшиваем плащи для военнослужащих «за ленточку», партия дождевиков большая, сегодня студентки сами производят раскрой и все этапы работы выполняют самостоятельно. Мне очень радостно, что наши дети понимают значимость этой работы», - отметила заместитель директора по развитию Копейского филиала Евгения Приходько.

Студентка третьего курса, будущий модельер-конструктор одежды Екатерина Потапова рассказала, что эта работа ей в радость.

«Понимаю, что мы делаем хорошее дело, помогая нашим ребятам. Интересная работа, ткани разные познаем, шьем постоянно, и, соответственно, опыт появляется большой», - поделилась эмоциями юная швея.

Руководитель практики Валентина Плосконенко сообщила, что первая заявка поступила на зимнюю маскировочную сеть размером шесть на восемь метров.

«Мы ее связали и тут же отправили, и знаем: она уже послужила ребятам. Эта сеть размером 15на 15 метров, сезон «весна-лето». Ткань используем легкую, чтобы сеть не была тяжелой и водоотталкивающей, чтобы не намокла. Нас всегда радует обратная связь - ребята первую сеть оценили, сказали: классная, а один из наших спальников попал к бойцу, который является выпускников нашего колледжа. Узнать это нам было приятно вдвойне», - поделилась Валентина Плосконенко.